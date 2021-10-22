На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ: что известно об их состоянии

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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Обстрелы на Донбассе

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 22 октября, один украинский военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Обоих госпитализировали.

Медики оценили состояние здоровья воинов ВСУ, как удовлетворительное, сообщили на Facebook-странице штаба ООС. Как отмечается, всего в течение пятницы российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

При этом один раз они использовали оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. В то же время воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ, однако запрещенное вооружение не применяли.

Видео дня

  • у Золотого-4 дважды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

  • в направлении Красногоровки стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;

  • в сторону Катериновки дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • у Новолуганского оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

  • у Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс;

  • вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Скриншот поста Операции объединенных сил в Facebook
Скриншот поста Операции объединенных сил в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Такие действия, по его словам, больше не требуют согласования с высшим военным руководством.

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил журналистам снятие всех ограничений по открытию огня. Командиры на месте будут сами принимать решения в зависимости от ситуации.

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