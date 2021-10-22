На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ: что известно об их состоянии

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 22 октября, один украинский военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Обоих госпитализировали.

Медики оценили состояние здоровья воинов ВСУ, как удовлетворительное, сообщили на Facebook-странице штаба ООС. Как отмечается, всего в течение пятницы российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.

При этом один раз они использовали оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. В то же время воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ, однако запрещенное вооружение не применяли.

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у Золотого-4 дважды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;

в направлении Красногоровки стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;

в сторону Катериновки дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Новолуганского оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;

у Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс;

вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 октября российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один из них – с применением запрещенного вооружения.

20 октября враг сбросил с беспилотников гранаты на позиции ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кочевенко пояснил, что ВСУ будут отвечать на обстрел российских наемников в Донбассе симметрично, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая пока отведена от линии разграничения.