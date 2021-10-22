На Донбассе оккупанты ранили двух бойцов ВСУ: что известно об их состоянии
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 22 октября, один украинский военный получил ранение, а еще один – боевое травмирование. Обоих госпитализировали.
Медики оценили состояние здоровья воинов ВСУ, как удовлетворительное, сообщили на Facebook-странице штаба ООС. Как отмечается, всего в течение пятницы российские оккупанты девять раз нарушили режим прекращения огня.
При этом один раз они использовали оружие, которое запрещено Минскими договоренностями. В то же время воины Вооруженных сил Украины открывали огонь в ответ, однако запрещенное вооружение не применяли.
у Золотого-4 дважды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов;
в направлении Красногоровки стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм;
в сторону Катериновки дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у Новолуганского оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов;
у Новозвановки враг применил противотанковый ракетный комплекс;
вблизи Луганского обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 октября российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один из них – с применением запрещенного вооружения.
20 октября враг сбросил с беспилотников гранаты на позиции ВСУ.
Военный эксперт Юрий Кочевенко пояснил, что ВСУ будут отвечать на обстрел российских наемников в Донбассе симметрично, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая пока отведена от линии разграничения.
Такие действия, по его словам, больше не требуют согласования с высшим военным руководством.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил журналистам снятие всех ограничений по открытию огня. Командиры на месте будут сами принимать решения в зависимости от ситуации.