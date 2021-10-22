Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные подавили огонь – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один из них – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом говорится в сводке штаба ООС в Facebook. Потерь среди украинских защитников нет.

Так, в районе Луганского оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Южного враг совершил обстрел из стрелкового оружия.

А в направлении Крымского незаконные вооруженные формирования вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов, а также из станковых противотанковых гранатометов.

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С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима "тишины". Неподалеку Золотого-4 наемники вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На вооруженные провокации ВСУ открывали ответный огонь, что заставило противника прекратить обстрелы.

По данным украинского офицера Сергея Нещадима в Twitter, за последние дни были ранены двое оккупантов, оба не боевые. В частности, это травмирование из-за личной неосторожности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября враг сбросил с беспилотников гранаты на позиции ВСУ.

Ранее военный эксперт Юрий Кочевенко пояснил, что ВСУ будут отвечать на обстрелы российских наемников на Донбассе симметрично, в частности, с применением тяжелой артиллерии, которая пока отведена от линии разграничения. Такие действия больше не требуют согласования с высшим военным руководством.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил снятие всех ограничений по открытию ответного огня. Командиры на месте сами будут принимать решение в зависимости от ситуации.

Кроме того, Залужный своим приказом лишил военных необходимости заполнять лишнюю документацию.