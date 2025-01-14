На Днепропетровщине в результате взрыва боеприпаса погиб 9-классник: детали трагедии

В селе Маломиколаевка Синельниковского района Днепропетровской области произошла ужасная трагедия. 11 января в результате взрыва боеприпаса погиб 9-классник Степан Садовый.

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Об этом сообщает местное издание Рудана. По предварительной информации, подросток находился недалеко от карьера, где, вероятно, нашел опасный предмет.

На месте трагедии позже обнаружили тубусы от боеприпасов. Подросток получил тяжелые ранения, но еще был жив, когда прибыла скорая. К сожалению, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Погибшего звали Степан Садовый. Его похоронили на следующий день в селе Петропавловка.

Обстоятельства трагического случая расследует полиция города Шахтерское.

Отметим, что по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из-за полномасштабного вторжения России Украина стала одной из самых заминированных стран мира. Примерно 156 тыс. кв. км территории нашего государства пока потенциально опасны из-за возможной заминирования вследствие террора РФ. Это примерно 26% от общей площади Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– вблизи города Балаклея Изюмского района Харьковщины на российской взрывчатке взорвался пожарный автомобиль. Ранения получили два спасателя, их госпитализировали.

– В Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

– В Харьковской области 50-летний мужчина взорвался, наступив на взрывное устройство на собственном огороде. Он получил минно-взрывную травму, врачам пришлось ампутировать ступню.

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