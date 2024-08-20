На Днепропетровщине сообщили о подозрении предпринимателю, заказавшему за $15 тыс. убийство любовника жены. Фото

В Днепропетровской области сообщили о подозрении предпринимателю из Криворожского района, который заказал убийство любовника жены. За это он собирался заплатить 15 тысяч долларов.

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Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. Мужчина в июне 2024 года, на фоне долгосрочных неприязненных отношений, решил лишить жизни своего знакомого, подозревая его в романтических отношениях с женой.

Он нанял местного жителя как киллера, обещав ему 15 тысяч долларов за выполнение заказа. Предприниматель передал "киллеру" фотографию "жертвы" и заявил, что его интересует только результат, а способ исполнения преступления не имеет значения.

Несмотря на это, "киллер" решил обратиться к стражам порядка. Они организовали спецоперацию, во время которой было инсценировано убийство и сделаны фотографии "жертвы". Эти материалы были предоставлены заказчику в качестве доказательства выполнения задачи.

Предпринимателя задержали при передаче части оговоренного вознаграждения. Ему сообщено о подозрении предпринимателю из Криворожского района по факту законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в Одессе правоохранители задержали иностранного гражданина, заказавшего убийство украинца и его супруги. Преступник таким образом хотел завладеть бизнесом владельца стоматологической клиники в Киеве.

Ранее в Сумской области задержали 35-летнюю женщину, убившую свою новорожденную дочь. Она родила дома в туалете, после чего уложила ребенка в бельевой ящик.

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