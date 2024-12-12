На Днепропетровщине наряд полиции применил силу против инвалида войны: начата служебная проверка. Видео

В Днепропетровской области в городе Самар полицейские задержали ветерана войны с позывным "Ямаха", применив физическую силу. Человек имеет I группу инвалидности подгруппы Б и получил ранения во время боевых действий.

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Об этом сообщается в неофициальном Telegram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Также в сети распространили соответствующее видео.

Инцидент произошел во время проверки документов на автомобиль Volkswagen Passat, когда Ямаха требовал от стражей порядка показать их удостоверения. Полицейские проигнорировали его требование, а в дальнейшем нанесли ему болезненные заломы рук.

По словам ветерана, ему угрожали применить физическую силу. Он отметил, что имеет I группу инвалидности подгруппы Б. На это полицейский сказал: "А какая у вас инвалидность? На голову, да?"

Ветеран возмутился, ответив бранью. После этого правоохранители положили его на асфальт и заломили руки. На крики, объяснение, что в руке пластина и просьба разрешить встать, а уже потом надеть наручники полицейские не отреагировали.

Ветеран объясняет, что задержание было инициировано из-за его требования предоставить документы сотрудников полиции. В то же время правоохранители заявили, что задержали его за мелкое хулиганство. Однако сам Ямаха уверяет, что никаких нарушений не совершал, а доказательств его вины нет.

Полиция Днепропетровской области уже приступила к служебной проверке для выяснения всех обстоятельств инцидента. Сейчас идет расследование, чтобы установить правомерность действий правоохранителей и дать ответ на вопросы об их действиях.

Напомним, в Ивано-Франковске общественного активиста и ветерана войны Андриана Волгина избили из-за защиты зеленой зоны у озера от застройки. В результате конфликта мужчина получил травмы и попал в областную клиническую больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Первотравенск Днепропетровской области группа лиц избила возле супермаркета 24-летнего мужчину. Пострадавшим оказался военнослужащий, а одним из нападавших – депутат городского совета.

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