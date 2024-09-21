В Ивано-Франковске ветерана войны избили за защиту зеленой зоны от застройки: что происходит

В Ивано-Франковске общественного активиста и ветерана войны Андриана Волгина избили из-за защиты зеленой зоны у озера от застройки. В результате конфликта мужчина получил травмы и попал в областную клиническую больницу.

Видео дня

Об этом сообщает издание "Галка". По информации редакции и самого Волгина, он увидел в сети видеообращение мужчины, оскорблявшего защитников зеленой зоны.

Волгин нашел контакты этого мужчины и вместе с активистом Сергеем Янчуком договорился о встрече, которая состоялась на улице Ивасюка. На встрече присутствовали инициаторы строительства реабилитационного центра и коммерческих помещений в этой зоне. Во время разговора, по словам Волгина, возникла потасовка, и на него напали, после чего он потерял сознание.

Когда Волгин пришел в себя, оказалось, что у него разбита голова. На место происшествия приехала полиция, и Волгин был госпитализирован. Ему наложили два шва.

Полиция сообщила, что в 15.24 на линию 102 поступило сообщение о конфликте на улице Ивасюка. На место происшествия был направлен наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Инцидент зарегистрирован, и полиция опрашивает участников и свидетелей, устанавливая все детали.

Позиция инициаторов строительства реабилитационного центра на зеленой зоне отсутствует, однако на видео с места происшествия они заявляют, что Волгин якобы пытался на них напасть.

Насчет избиения Андриана Волгина высказался активист Сергей Янчук, инициатор идеи создания парка Ветеранов Украины в зеленой зоне возле городского озера. 21 сентября у городского озера во Франковске состоялась очередная толока защитников зеленой зоны, во время которой Сергей Янчук рассказал детали о конфликте, возникшем между сторонниками идеи строительства реабилитационного центра и активистом Андрианом Волгиным.

"В Фейсбуке я увидел пост какого-то не местного блоггера о том, что я и Андриан работаем за российские деньги. Я нашел номер телефона этого блоггера, позвонил ему по телефону и мы договорились о встрече. Как мы уже потом выяснили, этот человек родом из Бердянска, зачем он сюда приехал, зачем он записывал эти провокационные прямые трансляции – непонятно. И так случилось, что Андриан первый с ним встретился, и я не слышал их разговора полностью.

Но очевидно, что мой собрат не сдержался в эмоциях и дал этому блоггеру оплеуху. Когда я уже подбежал, начал успокаивать ситуацию, подбежали Николай Битюк и разные активисты, выступающие за застройку у городского озера. У Андриана есть видео, как Николай Битюк бежит на него и поднимает камень. Когда я обернулся, увидел, что Андриана все избивают. Он потерял сознание, упал лицом на землю, из головы пошла кровь. После этого вызвали полицию, я попросил, чтобы вызвали скорую", – рассказывает Янчук.

После этой потасовки Янчук отметил, что активисты, защищающие зеленую зону, теперь опасаются за свою жизнь и здоровье.

"Это могла быть моя голова или кто-нибудь из наших активистов. Такое поведение недопустимо, и эти люди должны быть строго наказаны или даже изолированы, – подчеркнул Янчук.

В настоящее время Андриан Волгин находится в областной больнице, где проходит стационарное лечение. У него рассечена голова, на которую наложили швы. Янчуку известно, что блоггер, выступающий за застройку у городского озера, также находится в больнице и имеет претензии к Волгину.

Что известно о конфликте вокруг застройки зеленой зоны?

2 августа депутаты Ивано-Франковского городского совета приняли решение об объявлении инвестиционного конкурса для строительства реабилитационного центра на территории, ограниченной ул. Гурика и центральным городским озером.

Местные жители, среди которых и ветераны, выступили в защиту зеленой зоны. Они уже 10 лет пытаются оградить эту рекреационную территорию от застройки. Активисты опасаются, что после строительства реабилитационного центра здесь могут появиться и многоэтажные дома.

Реабилитационный центр, по мнению активистов, определенно необходим, однако зеленые зоны города, которых уже фактически не осталось – тоже необходимость. Поэтому не понимают, почему власть не ищет другое место для реабилитационного центра и создает конфликтную ситуацию.

К тому же инициаторы создания центра у озера рассказали о своем видении будущего учреждения. Согласно ему, 20-25% построенной недвижимости должны уйти под реабилитацию, а остальные под коммерцию.

В то же время, есть и те, кто поддерживает такое строительство. За последний месяц было зарегистрировано четыре петиции, как в поддержку застройки, так и против, и все они набрали необходимое количество голосов.

Через несколько дней после подачи петиции активистов против строительства появилась другая петиция, поддерживающая создание реабилитационного центра. Впоследствии ветеран Сергей Янчук призвал к созданию в зеленой зоне парка "Ветеранов Украины", и его инициативу поддержало общество.

Заместитель городского головы Николай Витенко ответил на петицию о создании парка "Ветеранов Украины" вблизи центрального озера между ул. Гурика и Южный бульвар. Городские власти не комментировали возможность создания парка, однако отметили, что этот вопрос может быть рассмотрен в рамках инвестиционного конкурса.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Первотравенск Днепропетровской области группа человек избила возле супермаркета 24-летнего мужчину. Пострадавшим оказался военнослужащий, а одним из нападавших – депутат городского совета.

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