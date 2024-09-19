На Днепропетровщине депутат с компанией избили военнослужащего: делом занялась полиция. Видео

В городе Першотравенск Днепропетровской области группа человек избила возле супермаркета 24-летнего мужчину. Пострадавшим оказался военнослужащий, а одним из нападавших – депутат городского совета.

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Событие произошло 14 августа по улице Независимости и попало на видео. Личности всех нападавших установлены и сейчас идет досудебное расследование, сообщили в Нацполиции.

На ролике, который опубликовали местные паблики, видно, как двое мужчин подошли к еще трем стоящим между автомобилем. Через секунду один из первой компании ударил мужчину из второй: тот упал на асфальт, а нападающий с товарищем продолжил его избивать.

Позже подошли еще несколько мужчин, которые тоже вмешались в драку. На кадрах не видно, чтобы кто-то бросился заступаться за потерпевшего.

Правоохранители установили, что жертвой избиения является 24-летний военнослужащий, а среди группы нападавших был депутат Першотравенского городского совета.

Следователи отделения полиции №3 Синельниковского РУП расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

"Нападающим грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. Следственные действия продолжаются", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Смеле на Черкасщине задержали местного "авторитета" Вадима Долотенко, подозреваемого в избиении участника боевых действий Анатолия Кравченко. Также меры пресечения избрали еще двум соучастникам преступления.

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