На Черниговщине в ДТП погибла семья с детьми: младенцу не было и года. Фото и подробности

В Черниговской области вечером в среду, 16 октября, произошла смертельная авария – легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла целая семья из четырех человек – муж, жена и двое детей.

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Об этом сообщили на Facebook-странице Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Трагедия произошла около поселка Шевченково Нежинского района.

По предварительной информации, пишут спасатели, произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ".

В результате ДТП погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 года рождения и 2024 года рождения.

"Спасатели с помощью спецоборудования провели деблокировку тел погибших. К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека личного состава и одна единица техники. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют правоохранительные органы", – отметили в ГСЧС.

Напомним, что в Броварском районе Киевской области 16 октября произошла смертельная авария. В результате ДТП погибли двое мужчин, 12-летний мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован.

А на автодороге Макаров – Бородянка в Киевской области маршрутный автобус протаранил припаркованный на обочине грузовой автомобиль ГАЗ. В результате ДТП погибли двое мужчин, стоявших рядом с грузовиком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкасской области автомобиль Kia Cerato выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Man. Водитель легковушки и его пассажирка погибли на месте, пострадали двое несовершеннолетних.

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