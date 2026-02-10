В Кривом Роге судья на BMW сбила ребенка на пешеходном переходе: появились данные о состоянии мальчика. Фото

В Кривом Роге судья одного из районных судов сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок получил тяжелые травмы и находится в реанимации в больнице Днепра.

По факту ДТП открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства аварии. Об этом сообщает Офис генерального прокурора и издание "Свои".

ДТП произошло 9 февраля около 16:30 на ул. Владимира Великого. Мальчик переходил дорогу вместе с мамой на регулируемом пешеходном переходе, по предварительной информации, на зеленый свет.

В этот момент его сбил автомобиль BMW, которым управляла судья Долгинцевского районного суда Евгения Костенко.

Ребенок получил тяжелые телесные повреждения: черепно-мозговую травму, ушиб и кровоизлияние в мозг.

Мальчика срочно госпитализировали, а позже перевезли в Днепр, где он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

По предварительной информации, водитель была трезвая, автомобиль зарегистрирован на нее. Судья отказалась от комментариев журналистам.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия: изымают видео с места происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП. Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 УК – нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения.

Расследование осуществляют Госбюро расследований и Днепропетровская областная прокуратура. Судье может грозить до 8 лет лишения свободы.

