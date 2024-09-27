На Черниговщине полицейский на служебном авто сбил насмерть военнослужащего: дело расследует ГБР. Фото

Утром 27 сентября один из руководителей Нежинского районного управления полиции (Черниговская область) совершил ДТП. Служебная машина наехала на военнослужащего; он погиб на месте столкновения.

Видео дня

Авария случилась около 11:00 пятницы в городе Нежин. Об этом сообщил сайт Государственного бюро расследований. Сотрудники ведомства расследуют все подробности.

Установлено, что полицейский ехал к одному из перекрестков в центре города, когда на проезжую часть внезапно выбежал мужчина. Избежать столкновения не удалось. От полученных травм военнослужащий умер на месте дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, водитель находился за рулем трезвым.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего).

Согласно законодательству, виновному по этой статье грозит от трех до восьми лет лишения свободы (с конфискацией водительского удостоверения до трех лет или без такового).

Осторожно, фото 18+!

Как сообщал OBOZ.UA:

– 26 сентября в Ирпене на Киевщине произошла авария с участием двух машин. Чтобы освободить из изуродованного авто одного из водителей, на место вызвали спасателей.

– Вечером 15 сентября в Броварах Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила трех человек. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!