На Черкасщине задержали злоумышленника, который расстрелял супругов ради наживы: ему грозит пожизненный срок. Фото

В Черкасской области 45-летний уроженец Запорожской области убил и ограбил пожилых супругов – 74-летнего мужчину и 64-летнюю женщину. Правоохранителям удалось разыскать и задержать злоумышленника.

Убийство произошло в Уманском районе. Об этом 30 сентября сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Подробности преступления

В лесополосе недалеко от одного из сел Уманского района злоумышленник сначала застрелил 74-летнего пенсионера, а затем проник в его дом, где выстрелил в голову 64-летней женщине.

После этого убийца завладел двумя металлоискателями убитого, коллекцией монет и скрылся.

Оперативники уголовного розыска полиции, проведя кропотливую работу, установили место, где скрывался подозреваемый в двойном убийстве, и задержали его.

У мужчины правоохранители обнаружили и изъяли оружие и патроны, а также вещественные доказательства с места преступления.

Причастному к убийству пенсионеров сообщили о подозрении. Ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей. Мужчине грозит пожизненный срок заключения. В прошлом он уже был судим за кражи, угоны, разбои и убийство.

Как сообщал OBOZ.UA, летом этого года правоохранители задержали мужчину, который вместе с сообщником жестоко расправился с супругами пенсионеров в Черкасской области. Нападавший вышел на свободу только в этом году после семилетнего срока заключения за убийство, разбой и незаконное обращение с оружием.

Преступники ворвались в дом 65-летнего мужчины и его 67-летней жены. Как рассказали источники OBOZ.UA, мужчина был лежачим после инсульта, не мог защитить ни себя, ни жену. Нападавшие пытали супругов ради наживы.

Второй подозреваемый в резонансном убийстве пожилых супругов в Черкасской области скрывался после преступления в Винницкой области. Утром 30 июля он сам позвонил в полицию. Во время переговоров с полицейскими злоумышленник совершил самоубийство.

