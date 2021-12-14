На Черкасщине мужчину убило взрывом шины во время сварочных работ

В Черкасской области от взрыва шины погиб сварщик. Мужчина выполнял сварочные работы на диске неразбортированного колеса.

Об этом сообщается на сайте управления Гоструда Черкасщины. Трагедия произошла 9 декабря в тракторном парке ООО "Агровит" в селе Большая Севастьяновка.

Отмечается, что 50-летний мужчина выполнял сварочные работы на диске неразбортированного колеса от прицепа трактора, во время которых шина лопнула и убила сотрудника предприятия.

Управление Гоструда создал спецкомиссию, которая проведет расследование несчастного случая.

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Напомним, что в Кривом Роге в сентябре во время выполнения работ погибли трое сотрудников "Кривбассводоканала". Их тела обнаружили в канализационном колодце на глубине 6 метров. Тогда отмечалось, что работников затянуло в насос.

Как сообщал OBOZREVATEL, на стройке в Харькове в конце августа погиб 44-летний рабочий. Мужчину привалило металлической конструкцией.