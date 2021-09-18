Под Кривым Рогом трое сотрудников водоканала погибли в канализационном колодце

В поселке Радушное Днепропетровской области в субботу, 18 сентября, погибли трое работников коммунального предприятия "Кривбассводоканал". Тела были обнаружены в канализационном колодце.

Об инциденте изданию OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах. Уточняется, что трех человек без признаков жизни нашли в колодце около 10:10.

На месте чрезвычайного происшествия работали экстренные службы. Медики, которые приехали на вызов, ничем помочь не смогли.

По предварительным данным, сотрудники местного водоканала отравились парами аммиака, когда проводили работы с канализацией.

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Напомним, что в июне в Днепре на улице Артековской 6-летний мальчик упал в шестиметровый канализационный колодец. Его удалось спасти работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Подобный случай произошел в Днепровском районе Киева по улице Вифлеемской. Там мальчик упал в технический колодец глубиной 4 метра. Ребенок чудом не пострадал.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в апреле этого года в Печерском районе Киева водитель Renault открыл огонь по коммунальщикам, которые проводили ремонт дороги на Железнодорожном шоссе и в Военном проезде. Один человек получил ранения.