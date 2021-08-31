На Черкасщине автомобиль сбил 7-летнего мальчика, он в коме

В Ватутино Черкасской области в результате ДТП серьезно пострадал семилетний ребенок. Мальчик без сознания был госпитализирован.

Об этом "Суспільному" рассказала спикер областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ребенка сбил легковой автомобиль. Когда именно случилась авария, не уточняется.

Мальчик находится в Звенигородской многопрофильной больнице, куда его доставили в состоянии комы.

"Мальчик был без сознания. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, раны и закрытую травму живота", – уточнила Назарок.

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Она добавила, что за последние три дня в ДТП пострадали пятеро детей.

Напомним, что в конце августа на трассе Киев – Харьков в ДТП погибли два человека, еще двоих, в том числе ребенка, госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии в дорожно-транспортное происшествие попала семья из Украины. Тогда погиб шестилетний ребенок.