В Австрии семья из Украины попала в ДТП, погибли двое детей. Фото и все подробности

В Нижней Австрии ранним утром 31 августа, в дорожно-транспортное происшествие попала семья украинцев, которые ехали в сторону города Медлинг. Двое детей сидели на заднем сиденье авто: один мальчик (6 лет) скончался сразу после того, как попал в больницу. Через несколько часов его младший брат (2 года) также скончался от серьезных травм в больнице.

Как сообщило австрийское издание Kronen Zeitung, трагедия произошла из-за того, что машина украинцев резко остановилась на третьей полосе скоростного шоссе. В нее врезался автомобиль, который следовал за нею (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Издание уточнило, что на момент аварии в автомобиле находились родители, в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний брат. Когда их автомобиль, который передвигался на итальянских номерах остановился, в них въехал 40-летний житель Австрии.

Видео дня

"Он просто не успел притормозить", – сказано в статье.

Младшего ребенка медики санавиации доставили в ближайший госпиталь Бадена. Также травмы получили супруги. Незначительно травмировался и водитель авто, который врезался в украинцев.

На месте ДТП работали два санитарных вертолета и автомобили спасательных служб. Причины аварии выясняют правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На Запорожье погибла семья с детьми. Они ехали на море отдохнуть перед началом учебного года.