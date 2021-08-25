На трассе Киев – Харьков отбойник проткнул авто насквозь: два человека погибли на месте. Видео

В среду, 25 августа, на трассе Киев – Харьков произошло смертельное ДТП при участии автомобиля, в котором находились четыре человека, включая ребенка. Два пассажира погибли на месте, 8-летнего мальчика и водителя с тяжелыми травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Об этом сообщили на Telegram-канал "Полтавского телевидения". Известно, что водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в металлический отбойник (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В результате барьерное ограждение разломилось на две части, и одним концом буквально нанизало на себя машину через лобовое стекло. Патрульная полиция предварительно не сообщает о причинах ДТП и ситуации, что предшествовала аварии.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа во Львовской области произошло масштабное ДТП, в котором погибли три человека. Среди жертв оказался совсем юный парень 2005 года рождения.