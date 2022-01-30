На Буковине трагически погиб рыбак: провалился под лед, но замерз, выбравшись из воды

В Черновицкой области мужчина исчез после того, как пошел на рыбалку. Его разыскивали в течение суток и нашли мертвым у пруда.

Трагедия произошла в селе Клишковцы, передает издание Хотинські вісті. Местные жители рассказали, что утром 29 января мужчина взял рыболовные снасти и пошел на пруд.

Вечером рыбака начали разыскивать, поскольку он не отвечал на телефонные звонки. В воскресенье, 30 января, специалисты группы водолазных работ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области начали поиски.

Видео дня

Сначала возле проруби нашли его телефон, удочку, одежду и топор. Тело мужчины обнаружили в овраге. Как пишет издание, он провалился под лед, но смог спастись из ледяной воды. Однако по дороге домой он замерз и умер.

Заместитель сельского головы Анатолий Сапоговский сообщил, что умершему было 58 лет, он проживал один.

Как сообщил OBOZREVATEL: