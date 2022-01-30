На Буковине трагически погиб рыбак: провалился под лед, но замерз, выбравшись из воды
В Черновицкой области мужчина исчез после того, как пошел на рыбалку. Его разыскивали в течение суток и нашли мертвым у пруда.
Трагедия произошла в селе Клишковцы, передает издание Хотинські вісті. Местные жители рассказали, что утром 29 января мужчина взял рыболовные снасти и пошел на пруд.
Вечером рыбака начали разыскивать, поскольку он не отвечал на телефонные звонки. В воскресенье, 30 января, специалисты группы водолазных работ Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области начали поиски.
Сначала возле проруби нашли его телефон, удочку, одежду и топор. Тело мужчины обнаружили в овраге. Как пишет издание, он провалился под лед, но смог спастись из ледяной воды. Однако по дороге домой он замерз и умер.
Заместитель сельского головы Анатолий Сапоговский сообщил, что умершему было 58 лет, он проживал один.
Как сообщил OBOZREVATEL:
в Энергодаре Запорожской области четверо мужчин во время рыбалки провалились под лед. К счастью, рядом были люди, которые вытащили рыбаков с помощью веревок и подручных средств.
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