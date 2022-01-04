На Волыни во время рыбалки под лед провалился 18-летний парень: первые детали трагедии

В Волынской области во время рыбалки случился несчастный случай. В частности, под лед провалился 18-летний парень.

На данный момент спасатели ищут его тело. Об этом сообщает местное информагентство "Волынские новости", ссылаясь на информацию начальника отдела управления ГСЧС в Волынской области Ирины Варварук.

ЧП произошло в понедельник, 3 января, на водоеме около села Тур Ковельского района.

Известно, что парень 2004 года рождения рыбачил, и в какой-то момент провалился под лед.

По словам Варварук, сейчас на месте происшествия работают водолазы. Они ищут тело молодого человека.

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Отметим, что тонкий лед чаще возникает именно возле берега. Чтобы не провалиться под лед, нужно выходить на него только тогда, когда его толщина достигнет 7 см.

Если вы провалились под лед, то нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удерживаться от погружения с головой. Без резких движений нужно выбираться на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Напомним, в Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тела мальчиков 8-ми и 9-ти лет обнаружили поздно вечером 23 декабря.

Ранее в Соломенском районе Киева на озере в парке Отрадный едва не утонула девочка, которая провалилась на льду. Спас ребенка неравнодушный прохожий, который вытащил несовершеннолетнюю с помощью лестницы.

В селе Корсунцы, что в Одесской области, трое детей провалились под лед, пытаясь сделать селфи. В связи с этим правоохранители призывают родителей провести беседы со своими детьми.