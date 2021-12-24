На Херсощине под лед провалились дети: найдено тело одного погибшего. Фото

В Херсонской области под лед провалились восьмилетние дети. Тело одного из них спасатели достали из пруда, продолжаются поиски еще одного.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГСЧС. Инцидент произошел в селе Раздольное в четверг, 23 декабря, около 21:10 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, оба играли на тонком льду и провалились под него.

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Спасатели обнаружили тело одного ребенка, его достали из пруда. Поиски второго продолжаются.

К поисково-спасательной операции привлечены 4 человека и 2 единицы техники.

Напомним, что в Житомире в декабре нашли мертвыми двух студентов. По данным правоохранителей, парни 18-ти и 20-ти лет провалились под лед и утонули.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области в пруду утонул 13-летний подросток. Он бросился спасать младшего брата, который пошел плавать, но внезапно начал тонуть.