На Буковине двое мужчин погибли при ремонте колеса: детали трагедии

В Черновицкой области во время ремонта сельскохозяйственной техники произошел несчастный случай, жертвами которого стали двое людей. Мужчины ремонтировали металлический диск колеса от крепящейся к комбайну лафеты.

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В один момент произошел мощный взрыв, который унес сразу две жизни. Об этом сообщило издание "Молодой буковинец".

Подробности трагедии

Инцидент случился в селе Шишковцы Днестровского района. Сообщения о трагедии поступило ночью 25 августа. Правоохранители установили, что мужчины ремонтировали металлический диск колеса.

Они пытались подварить диск от колеса, и в этот момент произошел мощный взрыв. Причиной стало высокое давление из-за того, что колесо было накачано и разорвалось.

В результате 52-летний владелец хозяйства и 47-летний односельчанин получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия.

По этому факту следователи внесли сведения в ЕРДР по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства трагедии.

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Напомним, во Львовской области трехлетний ребенок попал под трактор и получил телесные повреждения. Мальчик оказался под колесами спецтехники, когда катался вместе с отцом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области под колесами мини-трактора погиб 25-летний водитель. Инцидент случился на полевой дороге вблизи села Малый Правутин Шепетовского района.

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