Катался с отцом: во Львовской области трехлетний мальчик выпал из кабины трактора и попал под колеса. Фото

Во Львовской области трехлетний ребенок попал под трактор и получил телесные повреждения. Мальчик оказался под колесами спецтехники, когда катался вместе с отцом.

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Примечательно, что инцидент произошел, когда 32-летний местный житель проводил земельные работы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, происшествие произошло 16 апреля около 17:10 в одном из сел Золочевского района. Предварительно было установлено, что местный житель во время проведения земельных работ перевозил на тракторе своего трехлетнего сына. Мальчик не удержался и упал под колесо. В результате инцидента ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По факту следственные отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Департаменте по гражданской защите Львовской областной администрации заявили, что мужчина 1992 года во время проведения земельных работ на территории земельного участка на тракторе ДТП 244.4 перевозил ребенка 2022 года рождения. Во время движения трактора ребенок не удержался и упал под колесо, в результате чего пострадавший получил политравму и был госпитализирован в реанимационное отделение Бродовской центральной районной больницы.

Напомним, в Ивано-Франковске на Вербное воскресенье, 13 апреля, 28-летняя женщина на Audi Q5 сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Обеих несовершеннолетних госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и несовершеннолетнего. В результате полученных травм 11-летний мальчик погиб. В свою очередь 18-летний мотоциклист покинул место происшествия.

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