Мы воюем против себя: Бурба рассказал о своем увольнении и брошенных разведчиках

Бывший глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что перед увольнением он представил президенту Владимиру Зеленскому план проверки провала спецоперации по "вагнеровцам". Однако спустя пару дней его уволили.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 19 ноября Бурба рассказал, что также были уволены разведчики. Кроме того, их оставили без прикрытия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отвечая на вопрос ведущего об увольнении, экс-глава ГУР подчеркнул, что не намерен обсуждать указы президента. Однако он обратил внимание на другой момент.

По словам Бурбы, после провала он представил президенту план проверки всех лиц, которые были посвящены в спецоперацию. И глава государства согласовал его.

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"На протяжении одного-двух дней я должен был подать рапорт, где укажу все фамилии, кто был задействован. Начиная с ГУР, СБУ и заканчивая теми, кто был в кабинете (у президента). 4 числа (августа) я был готов докладывать, и в пятницу утром попросился к президенту, но от министра обороны я узнал, что должен быть указ об увольнении", – рассказал он.

Также, генерал-полковник также отметил, что его беспокоит судьба людей, задействованных в спецоперации.

"Нет системы безопасности государства, нет системы охраны над теми людьми, которые проводят мероприятия (операции). Уничтожая нас, потому что нас могут убивать, они показывают тем же разведчикам, что с ними может быть, если они будут воевать с Россией. Когда ВСК называет открыто фамилии (разведчиков), а они потом садятся в свои машины без документов прикрытия.... мы вредим сами себе, воюем против себя же", – подытожил бывший глава ГУР.

Ранее Бурба рассказал подробности о срыве спецоперации по "вагнеровцам". О том, кто приказал отложить ее финальный этап, читайте в материале OBOZREVATEL.

Напомним, что накануне детали "вагнергейта" обнародовали журналисты Bellingcat.