В Харькове освободили школьницу, которую мать три месяца не выпускала из квартиры

В Харькове психически больная женщина три месяца не выпускала из квартиры свою дочь. Тревогу забили учителя одной из школ жилмассива Салтовка, где учится девочка, после того, как не смогли связаться ни с харьковчанкой, ни с ребенком.

Школьница накануне нового учебного года не пришла ни на медосмотр, ни на встречу с учителем, пишет местное издание Newsroom. Тогда педагоги пришли к ней домой, но дверь никто не открывал. Соседи горожанки отказались идти на контакт и рассказать, что происходит.

1 сентября школьница не пришла на занятия, после чего в школе решили снова обратиться за помощью к соцработникам и в полицию. Они также связались с бабушкой и отцом девочки.

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Выяснилось, что у матери девочки случился рецидив психического заболевания, из-за чего она и перестала выпускать дочь из дома. Родственники обращались во все инстанции, был даже подан иск в суд для изменения места жительства ребенка.

Отмечается, что ранее эта семья уже состояла на учете у социальных служб.

К делу подключились волонтер и один из депутатов харьковского горсовета. На четвертый день после огласки на месте удалось собрать медиков, спасателей и правоохранителей.

Сотрудники ГСЧС вскрыли дверь в квартиру, где обнаружили пятиклассницу в состоянии стресса. Девочку передали ее родным, а мать школьницы госпитализировали в психиатрическую больницу.

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