Могут ли мобилизовать, если не исполнилось 27 лет: суд на Хмельнитчине дал ответ

Во время действия военного положения мобилизации подлежат граждане до 27 лет, которые являются резервистами и военнообязанными в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации, заявил Изяславский районный суд Хмельницкой области. Он приговорил к 3 годам лишения свободы уклониста, который считал, что призывать могут только с 27-летнего возраста.

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Приговор был опубликован на сайте Единого государственного реестра судебных решений. Подсудимый – гражданин Украины, который в 2016-м был зачислен в запас. В июле 2023 года он прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к службе.

Мужчине вручили повестку. Он должен был прийти в военкомат, но этого не сделал.

На судебном заседании украинец заявил, что не явился в ТЦК и СП, поскольку считал, что до 27 лет его мобилизовать не могут.

"Других причин неявки у него не было. Также обвиняемый указал, что сейчас он служить не желает, поскольку опасается за свою жизнь", – сказано в тексте документа.

Изяславский районный суд объяснил: "На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы в установленном порядке на период мобилизации. Призыв резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации осуществляется для доукомплектования военных должностей, предусмотренных штатами военного времени, в сроки, определенные мобилизационными планами Вооруженных сил Украины и других военных формирований".

В суде отметили, что 12 февраля 2016 года подозреваемый был взят на учет военнообязанных и зачислен в запас решением призывной комиссии Изяславского района Хмельницкой области.

Уклониста приговорили к 3 годам лишения свободы, предусмотрев 30-дневный срок для апелляции.

Как ранее писал OBOZ.UA:

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