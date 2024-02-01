На Буковине глава ВВК признала своего мужа непригодным к службе: как наказали

В Черновицкой области глава военно-врачебной комиссии признала своего мужа непригодным к военной службе. На женщину составили админпротоколы о коррупции из-за конфликта интересов.

Видео дня

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции. За совершенное правонарушение женщине грозит штраф.

Согласно закону "О предотвращении коррупции", муж главы ВВК в Черновицкой области относится к категории близких. Женщина должна была сообщить членам комиссии о наличии у нее реального конфликта интересов и не подписывать никаких докуменов относительно своего мужа.

Выявили факт правонарушения оперативники управления стратегических расследований. Как отметили правоохранители, женщина за совершенное правонарушение теперь должна уплатить штраф от 1700 до 6800 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями внесли из мины в законодательство, упрощающее прохождение ВЛК для военных.

В случае принятия нового закона №10449 лица с инвалидностью будут иметь отсрочку от мобилизации. Впрочем, все лица, ограниченно пригодные, будут проходить повторную проверку в период в течение 9 месяцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!