''Могла повлиять совокупность факторов'': в Воздушных силах рассказали о расследовании авиакатастрофы в Броварах

Авиакатастрофу в Броварах на Киевщине, которая случилась 18 января, могла повлечь за собой целая совокупность факторов. Их оценкой и расследованием будет заниматься специально созданная комиссия.

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Об этом 19 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он подчеркнул, что расследование авиакатастроф обычно занимает довольно продолжительное время, не только в Украине, но и во всем мире.

По словам спикера Воздушных сил, для этого необходимо тщательно собрать все вещественные доказательства, изучить буквально каждую деталь вертолета, чтобы получить как можно больше информации о трагедии.

"При авиакатастрофах множество причин, которые могли повлиять. Может влиять совокупность факторов, еще и погодные условия, которые были не очень благоприятны", – объяснил спикер.

Он добавил, что оценкой, детализацией всех фактов и событий будет заниматься комиссия, которая была создана после катастрофы. Однако это займет не несколько дней.

Напомним: утром 18 января Украину всколыхнула очередная жуткая трагедия – вертолет ГСЧС в Броварах упал на детский сад. В катастрофе погибли 14 человек, среди которых один ребенок. Еще 25 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

Авиакатастрофа унесла жизни, в частности, высшего руководства Министерства внутренних дел Украины. Полный список людей, находившихся на борту вертолета, накануне опубликовала пресс-служба МВД Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– авиационный эксперт Валерий Романенко считает, что авиакатастрофа в Броварах, в результате которой погибли 14 человек, в частности, высшее руководство МВД, могло произойти по двум причинам. Речь идет о технических неисправностях или ошибке экипажа;

– в результате падения вертолета в Броварах в больницах остаются 16 человек, 6 из которых дети. Другие пострадавшие получают медпомощь амбулаторно.

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