Минздрав уличили в хищении 12 млн госсредств при закупке защитных костюмов. Детали скандала

Чиновников Министерства здравоохранения разоблачили на хищении 12 миллионов гривен из государственного бюджета при закупке защитных костюмов для медперсонала. Виновникам коррупционной "схемы" грозит до 12 лет тюрьмы.

Общая сумма договора на поставку биологических костюмов составила более 34 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе следствия полицейские установили, работники Минздрава достоверно знали, что стоимость защитных костюмов для медперсонала была значительно выше рыночной. При этом на основании заведомо подложных документов о стоимости этих костюмов на счета частной фирмы были перечислены деньги из государственного бюджета.

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В четверг, 10 февраля, следователи и оперативники совместно с работниками Офиса Генерального прокурора провели санкционированные обыски в помещениях Минздрава и фирмы, которая продала защитные костюмы. В ходе обысков правоохранители изъяли документы и электронные носители с доказательствами преступной "схемы" чиновников.

Досудебное расследование уголовного производства производится по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Если вину чиновников Министерства здравоохранения докажут, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Украине ухудшилась ситуация с коррупцией – в мировом "Индексе восприятия коррупции" за 2021 год она опустилась на 5 позиций, и теперь занимает 122 место из 180. Рядом в рейтинге – африканские государства Эсватини (ранее – Свазиленд) и Габон. Примечательно, что Украина опять оказалась оказалась позади всех своих соседей, кроме России – у нее 136 место.

Напомним, в конце 2021 года в Киеве сотрудников медучреждений разоблачили на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. Предварительно путем преступных махинаций злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины с начала пандемии коронавируса предотвратила хищение средств из COVID-фонда почти на 1 миллиард гривен. Речь идет о махинациях при строительстве больниц, закупке оборудования, подделке средств дезинфекции и сертификатов вакцинации.