Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: ОБСЕ заметила танки и 'Грады' вблизи линий отвода

За минувшие сутки, 14 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела. Из них один раз российские оккупационные войска открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

Об этом сообщили на странице штаба ООС в Facebook. Отмечается, что таким образом наемники РФ поддерживают напряжение на фронте и провоцируют украинских защитников на ответный огонь.

Где были зафиксированы обстрелы:

Возле Пивденного – из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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Воины ВСУ подавляли огневую активность противника при помощи разрешенного вооружения. Потерь среди наших военнослужащих нет, а вот у оккупантов двое раненых. Как сообщил офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter, они подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

Вместе с тем, из отчета СММ ОБСЕ за 14 октября стало известно, что наемники РФ размещают на Донбассе тяжелое вооружение, местами нарушая при этом линию отвода.

На неподконтрольных территориях при помощи беспилотника зафиксировали реактивную систему залпового огня "Град", пять гаубиц ("Акация", "Гвоздика", "Лягушка", "Мста-Б", Д-20) и противотанковую пушку "Рапира". Их заметили на аэродроме вблизи Переможного.

Неподалеку расположились также два зенитных ракетных комплекса, два миномета и два танка – Т-72, Т-64. Кроме того, в ОБСЕ сообщили о признаках военного присутствия оккупантов в так называемой "зоне безопасности". На Донетчине наемники разместили зенитную установку, а рядом с Луганском – четыре боевые машины пехоты.

В сводке мониторинговой миссии указано, что за последний отчетный период в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 325 нарушений режима прекращения огня. Из них 230 было на Донетчине, а 95 – на Луганщине.

Самая напряженная обстановка в последнее время в районе Марьинки (рядом со временно оккупированным Донецком) и Золотого (Луганская область).

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Виталий Портников заявил, что война на Донбассе продолжится до тех пор, пока у власти в России будет Владимир Путин.