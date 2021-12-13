'Механизм' привели в действие с помощью звонка: в полиции раскрыли детали покушения на убийство в Днепре

Задержанный мужчина, который планировал покушения на убийство в Днепре возле офиса политика Юрия Симонова 8 декабря, установил в багажном отделении Opel автомат Калашникова и приспособил его для совершения дистанционных выстрелов. Причиной покушения стали долговые обязательства.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, в среду, 8 декабря, правоохранителям сообщили, что возле одного из домов на проспекте Дмитрия Яворницкого были слышны выстрелы, а после этого загорелся автомобиль Opel Astra. После тушения копы обнаружили в багажнике автомат АК-74, патроны, стреляные гильзы, обгоревшие провода с частью мобильного телефона, части электронного механизма, автомобильные номера и другие доказательства. Все изъятые предметы направили на экспертизу.

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Кроме того, полицейские опросили десятки свидетелей, проработали видео с камер наблюдения и провели следственные мероприятия. В результате они задержали 45-летнего мужчину.

Выяснилось, что задержанный установил в багажнике автомобиля автомат Калашникова и приспособил его для совершения дистанционных выстрелов.

По словам правоохранителей, этот механизм состоял из устройства для пристреливания огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. Кроме того, с помощью лазерной указки была установлена ​​цель выстрелов.

В день покушения подозреваемый позвонил на электронное устройство, и оно привело в действие весь этот сложный механизм.

В пятницу, 10 декабря, полицейские обыскали место жительства фигуранта и обнаружили у него пистолет, почти 100 патронов калибра 5.45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

На данный момент задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчине грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Напомним: сгоревший Opel стоял возле офиса политика Юрия Симонова около недели. Примерно в девять утра 8 декабря очевидцы услышали несколько одиночных выстрелов, которые раздавались из багажника авто. Вскоре оно загорелось, и в этот момент раздалась еще очередь выстрелов.

Журналисты портала 056.ua отметили, что на этом же месте в августе нынешнего года уже был взрыв. Тогда взрывчатку заложили в водосточную трубу. Сам Юрий Симонов предполагал, что это было связано с его политической деятельностью.

Симонов является лидером партии "Удар Виталия Кличко" в Днепропетровской области. Его избрание сопровождалось в подконтрольных городской власти СМИ оскорбительной критикой. Погибших и пострадавших вследствие инцидента нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре около девяти утра в среду, 15 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого, 10 взорвался автомобиль с водителем и пассажиром внутри. Их буквально разорвало на части. После этого машина загорелась.

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