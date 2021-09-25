Подельник Медведчука: стало известно, зачем Кузяру экстрадировали в Украину

В Украину экстрадировали топ-менеджера времен президентства Виктора Януковича Сергея Кузяру. Стало известно, что он проходит как свидетель по делу нардепа от ОПЗЖ и олигарха Виктора Медведчука, который ведет бизнес, пользуясь своими связями в правительстве Российской Федерации.

Кузяру доставили в Украину для того, чтобы он дал показания против политика. Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в Офисе генерального прокурора Украины (ОГПУ).

Известно, что Кузяра ранее был исполнительным директором депутата от ОПЗЖ по делам, информация о которых стала известна после публикации "пленок Медведчука". В частности, речь идет о таких эпизодах начиная с 2014 года:

Виктор Медведчук обсуждал с бывшим помощником президента РФ Вячеславом Сурковым закупку Украиной тока в РФ, а также поставку электроэнергии во временно оккупированный Крым.

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Кроме того, Медведчук договаривался о закупке угля у боевиков, захвативших часть Донецкой и Луганской областей. Он активно лоббировал этот вопрос в украинском правительстве, параллельно общаясь с руководством РФ.

Согласно информации на "пленках", накануне официальных газовых переговоров в октябре 2014 года Медведчук мог встречаться в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, а в Москве – с главой "Газпрома" Алексеем Миллером и профильным министром Александром Новаком, чтобы обсудить детали контракта.

Сообщается, что в последнее время Сергей Кузяра проживал в Украине, однако когда узнал, что его хотят допросить по делу Медведчука, сбежал в Турцию. Оттуда он планировал перебраться в Россию. Однако это ему не удалось – Кузяру экстрадировали на родину благодаря сотрудничеству украинских и турецких правоохранительных органов.

В те времена, когда Виктор Янукович был президентом Украины, Кузяра занимал должность советника министра энергетики и угольной промышленности.

До 2011 года он работал в угольной компании Игоря Гуменюка "Инвестиции и развитие", а также был менеджером в его "АРС-Холдинг", который Гуменюк позже продал Ринату Ахметову.

После этого Сергей Кузяра начал работать на сына Януковича Александра. Он был одним из топ-менеджеров его предприятий "Донбасский расчетно-финансовый центр" и МАКО-холдинг.

Офиc генеральнoго прoкурора завершил cледствие по делу нарoдных депутатов от ОПЗЖ Виктoра Медведчука и Тараcа Кoзака. Напомним, что их подозревают в государственной измене, хищении ресурсов в Крыму, а также признании оккупации полуострова Россией.

2 сентября состоялось очередное судебное заседание, на котором было решено оставить Медведчука под домашним арестом до 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кузяру заметили на борту самолета в сопровождении силовиков. Сам он заявил, что его якобы "незаконно удерживали" и "везут в неизвестном направлении"