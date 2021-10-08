Баканов – о подозрении Медведчуку: пока все помогали ВСУ, топ-политики возили террористам чемоданы с деньгами

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал новое подозрение нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Он отметил, что топ-политики Украины возили террористам чемоданы с деньгами, пока украинцы собирали средства для помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом Баканов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 8 октября. Глава спецслужбы добавил, что организованная группа пыталась подсадить Украину на российский крючок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вопрос тут не в том, что велись поставки угля с оккупированных территорий, или что срывались контракты на поставки угля из ЮАР. Вопрос в том, с каким цинизмом высшие должностные лица Украины содействовали террористам, когда вся страна собирала деньги на поддержку украинских военных, они возили террористам деньги в чемоданах", – рассказал Баканов.

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По его словам, результаты расследования наводят на мысль о том, что организованная группа хотела подсадить Украину на крючок и сделать ее энергетически зависимой от России.

Кроме того, Баканов сказал, что кроме озвученных на брифинге фамилий, другие он назвать не может из-за тайны досудебного расследования. Он добавил, что другие фамилии назовут позднее, если будут соответствующие доказательства причастности этих фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября генпрокурор и глава СБУ на брифинге заявили, что Медведчуку объявлено новое подозрение – в государственной измене и содействии терроризму.