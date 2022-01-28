Хотел стать пограничником, два месяца не дожил до дембеля: подробности о еще одной жертве Артемия Рябчука

Всего два месяца оставалось Артему Левковскому до окончания срочной службы. Однако жизнь 21-летнего парня оборвалась 27 января, когда в Днепре на территории завода "Южмаш" его сослуживец и ровесник Артемий Рябчук расстрелял караул Национальной гвардии.

Левковский – один из пяти погибших в результате стрельбы. Подробнее о нем читайте в материале OBOZREVATEL.

Артем Левковский вырос в небольшом городке Олешки (бывший Цюрюпинск) под Херсоном. После школы парень закончил кулинарное училище и пошел работать поваром.

"Мы вместе с ним работали в сфере общественного питания. Он был официантом, но больше работал поваром", – вспоминает его друг.

Старший брат Левковского тоже работает поваром. Самому Артему нравилось то, чем он занимался, но в какой-то момент парень "перегорел" и сообщил, что решил пойти в армию. На службу его забрали в ноябре 2020 года.

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"Он сам принял такое решение, я не помню как именно он это объяснял. Он видел в этом перспективу. У него были планы после армии идти в пограничники, в части он оставаться не собирался. До дембеля ему оставалось всего два месяца", – рассказывает его товарищ.

Служба в армии Артему нравилась, он был кинологом – занимался служебными собаками. Парень никогда не жалел о своем выборе.

"У Артема своей собаки дома не было, но он очень любил животных. Сколько помню, он все время подкармливал бродячих собак и они были к нему очень привязаны", – говорит товарищ погибшего.

О парне отзываются как о щедром и отзывчивом человеке. Его знакомые говорят, что Артем никогда ничего не жалел для своих друзей и всегда стоял за них горой. Гибель бойца стала шоком для его друзей и близких.

Своей семьи Артем завести не успел.

Напомним, накануне мы также рассказывали о других жертвах Рябчука. Помимо совсем еще молодых Леонида Черника и Александра Драгана солдат расстрелял старшего лейтенанта Александра Буганова.

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