Прошел Иловайск и выбрался из плена, но был убит сослуживцем: новые детали о жертвах стрельбы в Днепре

Александр Буганов защищал Украину на Донбассе, когда началась АТО, прошел Иловайск и побывал в плену. Однако жизнь 34-летнего мужчины оборвалась в Днепре, когда 21-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих Национальной гвардии на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Старший лейтенант Александр Буганов был начальником караула, и именно в его смену, 27 января, произошла трагедия. Помимо него, были убиты еще четыре человека, в частности, совсем еще молодые Леонид Черник и Александр Драган.

Буганов был кадровым военным. По словам его друга, мужчина служил во Внутренних войсках еще до 2014 года.

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"Мы вместе работали в воинской части 3056 в Херсоне. Я уволился, а он остался. Потом их отправили в АТО на Донбасс. Александр был в Иловайске, попал в плен. Я никогда не расспрашивал его о времени, проведенном в плену. Для него это была тяжелая тема, поэтому мы не говорили об этом", – рассказывает его товарищ.

После возвращения Александр остался в армии, но перевелся в другую часть в Днепре.

Любимым увлечением Александра были мотоциклы. Мужчина мог целыми днями пропадать в гараже, ремонтируя их. На его странице в Facebook много фотографий с любимым байком. Также он любил походы и осенью прошлого года поднялся на Говерлу.

"Он был очень позитивным и веселым человеком, любил пошутить. Я не верю в рассказы о каких-то якобы неуставных отношениях в их части. Он не из таких людей. Он настоящий мужик и военный", – говорит его товарищ.

Александр Буганов был женат. Без отца остались две маленькие дочки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В четверг, 27 января, в Днепре на заводе "Южмаш" около 4 часов утра солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял военнослужащих Национальной гвардии. Пятеро человек погибли (в том числе одна женщина), еще за жизнь пятерых людей в больнице борются медики.