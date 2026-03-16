Мать взрывной волной выбросило во двор: на Николаевщине из-за утечки газа погибли двое детей. Фото

На Николаевщине, по предварительным данным, из-за взрыва бытового газа погибли двое детей. Их мать и еще одного несовершеннолетнего удалось спасти.

Сейчас пострадавшие находятся в медицинском учреждении. Об этом 16 марта сообщает ГСЧС Украины.

Взрыв в доме на Николаевщине

Трагический случай произошел в населенном пункте Братское Вознесенского района. В экстренную службу поступило сообщение о том, что дети могут находиться под завалами жилого дома.

Во время разбора конструкций удалось достать мальчика 2017 года рождения. Его передали бригаде скорой помощи.

"Впоследствии спасатели нашли еще двух детей – 2014 и 2022 годов рождения. Девочек достали без сознания. Медики проводили реанимационные мероприятия на месте, однако, к сожалению, спасти их не удалось", – говорится в сообщении.

Мать детей взрывной волной отбросило во двор. Женщину госпитализировали в больницу с ожогами головы и рук. На месте происшествия спасателям помогали сотрудники полиции и местные жители.

Предупреждение от спасателей

Чрезвычайники призвали граждан проверять газовое оборудование и вентиляционные каналы, а также без присмотра не оставлять включенными газовые приборы и не используйте газовые плиты для обогрева помещения.

"При малейшем подозрении на утечку газа немедленно перекройте вентиль, откройте окна, не включайте свет или электроприборы и звоните по телефону 104", – указано в сообщении.

