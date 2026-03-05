В Хмельницкой области в пожаре погибли мать и трое детей: детали трагедии. Фото и видео

В Хмельницкой областив среду, 4 марта, случился пожар в жилом доме. В результате несчастного случая в огне погибла женщина и трое маленьких детей.

Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области. Одну девочку удалось спасти.

Что известно

По информации спасателей, пожар случился поздно вечером, в селе Вербовцы Ленковецкой тергромады Шепетовского района Хмельницкой области.

Спасатели получили сообщение, что в охваченном огнем доме находится женщина и трое несовершеннолетних детей. Огонь охватил площадь 100 кв. м, но два экипажа спасателей потушили пламя.

После осмотра пожара спасатели нашли тела погибших: женщины 1980 года рождения, ее сына 2019 года рождения и двух девочек в возрасте 2020 и 2022 лет. Из огня удалось спастись только девочке 2018 года рождения.

Причина пожара устанавливается, говорят в ГСЧС. Обстоятельства выясняет полиция.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева произошел пожар в частном доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили в здании тела двух человек.

В то же время в Оболонском районе Киева ночью загорелась трансформаторная подстанция, в результате чего огнем также были повреждены пять автомобилей. По словам местных жителей, чрезвычайному происшествию предшествовал взрыв.

Как сообщал OBOZ.UA, в Печерском районе Киева вечером 6 февраля произошел пожар. Второй раз за последние два дня возгорание возникло в гостинице "Днепр".

