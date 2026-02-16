Мать находится в Польше: новые подробности трагедии на Львовщине, где нашли застреленными отца и двух детей

В селе Станиславчик на Львовщине произошла тройная гибель в семье: 42-летний мужчина смертельно ранил двух своих детей из охотничьего оружия, после чего совершил самоубийство. Следствие рассматривает несколько версий, в частности возможные предыдущие конфликты в семье.

Трагедия произошла в частном доме, где семья проживала вместе с отцом и бабушкой детей. О ходе расследования сообщил представитель Львовской областной прокуратуры в эфире Суспільне.

Именно она услышала выстрелы из соседней комнаты и вызвала правоохранителей, после чего обнаружили тела погибших. Как сообщил начальник отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Львовской областной прокуратуры Юрий Матлах, сейчас продолжаются активные следственные действия.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны погибших и анализируют переписку, круг контактов и бытовые обстоятельства, чтобы воссоздать события перед трагедией. Известно, что мать детей на момент происшествия находилась за границей – в Польше, где временно работала.

Следствие проверяет версию возможных семейных конфликтов, однако окончательные мотивы действий мужчины пока не установлены. В прокуратуре отмечают, что расследование продолжается, а все обстоятельства происшествия будут выяснены после проведения экспертиз и допросов свидетелей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в воскресенье, 15 февраля, на Львовщине нашли застреленными двух детей и их отца. На месте работают следственно-оперативная группа, криминалисты и другие службы. Правоохранители начали уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

