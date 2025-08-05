Мать бросила под скамейкой: в Днепре нашли младенца в пакете
В Днепре женщина родила ребенка и оставила его в пакете под скамейкой. Младенца обнаружили 4 августа возле одного из дворов на улице Владимира Пилишенко.
Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".
Подробности инцидента
Старшая офицер по коммуникациям Днепровского районного отдела полиции № 2 Анна Пономаренко рассказала, что новорожденного мальчика обнаружили в пакете под скамейкой в одном из дворов. Младенца госпитализировали в детскую больницу, сейчас он находится под наблюдением медиков.
Правоохранители установили мать мальчика – это местная 23-летняя жительница. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Соседи не знали роженицу
Местные жители рассказали, что семья, у двора которой нашли младенца, с соседями не общалась. Одна из соседок рассказала, что видела поблизости только одну беременную. Женщина отметила, что она, возможно, не из местных.
Что предшествовало
К сожалению, в Украине периодически появляются случаи, когда роженицы оставляют младенце в опасности. Несмотря на то, что в роддомах есть так называемые "окна жизни", где можно оставить ребенка, некоторые роженицы бросают детей в опасных условиях, которые периодически заканчиваются трагически.
Напомним, в городе Богуслав на Киевщине на улице нашли новорожденного мальчика в сумке. Кто-то оставил его недалеко от частного дома, хозяин которого и обнаружил ребенка.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.
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