Мать бросила под скамейкой: в Днепре нашли младенца в пакете

В Днепре женщина родила ребенка и оставила его в пакете под скамейкой. Младенца обнаружили 4 августа возле одного из дворов на улице Владимира Пилишенко.

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Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает "Суспільне Дніпро".

Подробности инцидента

Старшая офицер по коммуникациям Днепровского районного отдела полиции № 2 Анна Пономаренко рассказала, что новорожденного мальчика обнаружили в пакете под скамейкой в одном из дворов. Младенца госпитализировали в детскую больницу, сейчас он находится под наблюдением медиков.

Правоохранители установили мать мальчика – это местная 23-летняя жительница. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Соседи не знали роженицу

Местные жители рассказали, что семья, у двора которой нашли младенца, с соседями не общалась. Одна из соседок рассказала, что видела поблизости только одну беременную. Женщина отметила, что она, возможно, не из местных.

Что предшествовало

К сожалению, в Украине периодически появляются случаи, когда роженицы оставляют младенце в опасности. Несмотря на то, что в роддомах есть так называемые "окна жизни", где можно оставить ребенка, некоторые роженицы бросают детей в опасных условиях, которые периодически заканчиваются трагически.

Напомним, в городе Богуслав на Киевщине на улице нашли новорожденного мальчика в сумке. Кто-то оставил его недалеко от частного дома, хозяин которого и обнаружил ребенка.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области задержали 25-летнюю женщину, которая самостоятельно родила ребенка, а после родов положила девочку в пакет и выбросила ее. В результате таких действий ребенок умер.

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