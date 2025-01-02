На Киевщине горе-мать бросила новорожденного ребенка в сумке на улице: родителей разыскивают

В городе Богуслав на Киевщине 2 января на улице нашли новорожденного мальчика в сумке. Кто-то оставил его недалеко от частного дома, хозяин которого и обнаружил ребенка.

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Об инциденте сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Правоохранители разыскивают мать и отца новорожденного.

Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи провели обследование его состояния здоровья.

У ГУ НП Киевщины не обнародовали никакой информации о родителях младенца.

"Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о происшествии или о возможных свидетелях, обратитесь на спецлинию 102 или в ближайшее отделение полиции", – призвали стражи правопорядка.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, пытал ребенка. Злоумышленник систематически избивал 4-летнюю девочку и причинял ей психологические страдания. Ему грозит до шести лет за решеткой.

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