На Киевщине горе-мать бросила новорожденного ребенка в сумке на улице: родителей разыскивают
В городе Богуслав на Киевщине 2 января на улице нашли новорожденного мальчика в сумке. Кто-то оставил его недалеко от частного дома, хозяин которого и обнаружил ребенка.
Об инциденте сообщило Главное управление Национальной полиции в Киевской области. Правоохранители разыскивают мать и отца новорожденного.
Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи провели обследование его состояния здоровья.
У ГУ НП Киевщины не обнародовали никакой информации о родителях младенца.
"Полиция обращается к гражданам: если вам известна какая-либо информация о происшествии или о возможных свидетелях, обратитесь на спецлинию 102 или в ближайшее отделение полиции", – призвали стражи правопорядка.
Как писал OBOZ.UA, ранее в Белоцерковском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, пытал ребенка. Злоумышленник систематически избивал 4-летнюю девочку и причинял ей психологические страдания. Ему грозит до шести лет за решеткой.
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