На Днепропетровщине маршрутка столкнулась со скорой и вылетела в кювет. Фото

В Днепропетровской области на трассе Н-08 вечером в субботу, 16 октября, произошло ДТП при участии маршрутки и автомобиля скорой помощи. Травмы в аварии получили шесть человек.

О дорожно-транспортном происшествии сообщила пресс-служба областного ГУ ГСЧС на официальном сайте. Столкновение двух машин случилось в поселке Подлужье Каменского района около 19:49.

После сильного удара междугородний микроавтобус Volkswagen LT-35 маршрута "Кременчуг – Днепр" вылетел в кювет и перевернулся на бок.

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Известно, что в маршрутке находилось 11 человек, а в автомобиле экстренной медицинской помощи Citroen Jamper – трое.

В Каменскую городскую больницу госпитализированы были трое женщин (2000, 1996, 1967 годов рождения) и двое мужчин 1983 года рождения. Еще одна пострадавшая, девушка 2000 г.р., отказалась ехать в медучреждение.

Предварительно, все пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести – ушибы различных частей тела.

Местный Telegram-канал со ссылкой на одну из пассажирок сообщил, что перевозчик не помог добраться своим пассажирам к местам назначения и просто вернул всем 200 гривен за проезд.

Кто именно нарушил ПДД и стал виновником аварии с потерпевшими, предстоит выяснить правоохранительным органам.

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Как писал OBOZREVATEL, вечером 16 октября произошло еще одно ДТП с маршруткой. В Дарницком районе Киева водитель легкового авто (предварительно, пьяный) на полном ходу врезался в автобус.