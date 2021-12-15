Мама 16-летнего виновника ДТП в Луцке поддержала наказание для сына: получит, что заслужил. Видео

Анна Ильчук, мать 16-летнего Дмитрия Рудюка, который 12 декабря совершил крупное ДТП в Луцке, заявила, что не собирается защищать непутевого сына и поддерживает любое справедливое наказание для него. Женщина находится на связи с родственниками пострадавшей в аварии, которая сейчас пребывает в коме, и оказывает посильную материальную помощь.

Об этом говорится в сюжете "24 канала". Мать подозреваемого отметила, что не нанимала для него дорогостоящего адвоката и осуждает его действия, поскольку он без спроса взял ключи от машины ее супруга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы ходили к потерпевшей, мы интересуемся ее здоровьем, мы звоним племяннице Руслане. Мы пытаемся помочь всем не для того, чтобы уменьшить срок. Нет, поверьте. Я не нанимаю ему адвокатов, он будет иметь то, что заслужил", – пояснила женщина в беседе со СМИ.

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Сам подросток был отправлен под круглосуточный домашний арест с правом посещать занятия в учебном заведении. Общаться с прессой он отказывается и комментариев по ДТП журналистам не дает.

P.S. OBOZREVATEL постоянно пишет о дорожно-транспортных происшествиях, чтобы обратить внимание на сложившуюся ситуацию. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Идет война на дорогах. Не оставайтесь равнодушными – ситуацию нужно менять!

Ранее сообщалось, что 16-летний Дмитрий Рудюк влетел в толпу пешеходов, когда пытался скрыться от патрульных на автомобиле отчима. На нынешний момент отчим находился на заработках за границей и не мог контролировать подростка.