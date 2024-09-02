'Любовь на бумаге': в Харьковской области разоблачена схема переправки уклонистов за границу. Фото

В Харьковской области разоблачили схему переправки уклонистов за границу. Женщина размещала объявления с целью заключения фиктивного брака с мужчинами для дальнейшего выезда из Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. Так, следователи объявили о подозрении 29-летней женщине из Винницкой области, занимавшейся организацией и содействием незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Она подозревается в том, что давала советы и помогала уклоняющимся избежать мобилизации через заключения фиктивных браков с целью выезда за границу.

По данным следствия, женщина, имеющая вторую группу инвалидности, размещала объявления в Facebook, где предлагала услуги по оформлению таких браков. Стоимость этой "услуги" составляла 5000 долларов США. Подозреваемая лично приезжала к клиентам для оформления документов.

Ее деятельность была прекращена после заключения очередного брака в Харькове. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.

Как сообщал OBOZ.UA, начальников районных Бориспольского и Бучанского ТЦК взяли под стражу без права на внесение залога. Их подозревают в организации незаконной схемы уклонения от мобилизации, которая им принесла минимум 1 млн долларов "заработка".

Для поиска "клиентов" и передачи взяток руководители ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца. Они оформляли поддельные документы о непригодности к службе, "услуга" стоила 37 тысяч долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!