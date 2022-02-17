"Личка" VIP-виновников смертельных ДТП берет вину на себя, но остается на свободе: как это происходит

Скандал вокруг дорожно-транспортного происшествия, в котором кортеж бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть мужчину, продолжает набирать обороты. Желание сфальсифицировать дело уже привело к смене начальника областной полиции, однако не остановило очередных попыток – причем дошло уже даже до кражи… из морга.

В ДТП под Харьковом вину на себя сначала взял водитель Ярославского, однако выяснилось, что он ни при чем. Ход не нов, ранее такой же трюк по настоянию шефа провернули сотрудники личной охраны другого известного бизнесмена – Петра Дыминского.

Где он сейчас и как сложилась судьба его сотрудников, давших ложные показания, – читайте в материале OBOZREVATEL.

ДТП, которые произошли с разницей в несколько лет в Харьковской и Львовской областях действительно очень похожи. В обоих случаях замешаны известные бизнесмены, а вину на себя взяли "козлы отпущения". С нашей стороны это ни в коем случае не оскорбление – так получается по факту.

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Как рассказал OBOZREVATEL руководитель одной украинской охранной компании, то, что водитель или телохранитель берет на себя вину работодателя – очень распространенная практика.

"Конечно же, в большинстве случаев это касается ситуаций, когда происходят аварии без погибших. Если охраняемое лицо настояло на том, чтобы самому вести автомобиль, но во время поездки произошло ДТП, телохранитель потом просто пересаживается за руль, а во время оформления ДТП заявляет что именно он и вел машину. Таким образом работодатель оказывается ни при чем", – рассказал руководитель агентства.

По его словам, возможность такой "услуги" практически всегда оговаривается заранее – еще на этапе найма охраны. И, естественно, в случае возникновения такой ситуации – оплачивается по отдельному "тарифу".

"Суммы не космические, разлет цен зависит от "веса", влиятельности охраняемого лица. Если авария пустяковая, то сотруднику могут бросить где-то 500-1000 долларов. Но совсем другой вопрос, если в результате аварии погибает человек", – рассказал руководитель.

В этом случае для сотрудника охраны взять вину на себя грозит перспективой отправиться за решетку, но люди ведутся на обещание получить в подарок квартиру или же "просто" очень крупную сумму.

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Самым известным "примером" последних лет как раз и стал уже упомянутый выше Петр Дыминский. ДТП с его участием произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня Яворовского района еще в августе 2017 года, однако до сих пор никто не ответил за гибель молодой женщины.

В тот день Mercedes S 65 AMG из кортежа Дыминского врезался в Opel, за рулем которого была 31-летняя местная жительница Наталья Трила – она погибла на месте ДТП.

На месте аварии очевидцы "засекли" на тот момент владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского и Mercedes S 65 AMG (номерной знак АС0277ВР), который стал участником дорожно-транспортного происшествия. За рулем этого авто часто находился бизнесмен, а в сопровождении всегда следовал внедорожник с несколькими сотрудниками личной охраны.

Вину в произошедшем ДТП взял на себя соучредитель ООО "Частная охранная фирма "Ирбис"Андрей Борщ, которого называли "главным телохранителем" бизнесмена. Сам же Дыминский через несколько дней после аварии предпочел покинуть Украину: на частном самолете он вылетел изо Львова в Женеву и уже не вернулся.

В день аварии вместе с Mercedes-Benz S65 AMG ехала еще одна машина - Lexus LX 570. В ней находились трое телохранителей.

Один из них, Сергей Змроць, заявил следствию, что вместе с ними в авто также был Петр Дыминский. Их автомобиль якобы ехал впереди, а водитель увидел столб пыли в зеркало заднего вида. Когда они вернулись, то Змроць и еще один охранник подошли к автомобилю Opel, а Дыминский с еще одним охранником – к Mercedes. По его словам, Дыминский открыл дверь Mercedes, и Змроць видел, как из машины вышел Андрей Борщ. Эту версию поддержали другие охранники, а также сам Борщ. Согласно показаниям одного из охранников, Дыминский приехал в Брюховичи за рулем Mercedes, однако после встречи позже пересел в Lexus.

Вот только после ДТП у Борща, утверждающего, что именно он был за рулем автомобиля, экспертиза не обнаружила никаких повреждений. В суде были рассмотрены результаты трех молекулярно-генетических экспертиз. Согласно выводу первого, генетические признаки образцов Андрея Борща не совпали с обнаруженными в авто Mercedes. Согласно выводу второй – в авто выявили признаки ДНК Андрея Борща, а третья экспертиза установила, что из-за малого присутствия ДНК в образцах из авто они не поддаются сравнительному анализу.

Во время досудебного расследования были опрошены как свидетели все трое телохранителей, которые, по выводам следствия, предоставили неправдивые показания касательно обстоятельств ДТП и лица, его совершившего. 13 декабря 2017 года Андрей Борщ, Сергей Змроць и Сергей Андрушко были уведомлены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст 284 УК (дача заведомо ложных показаний).

Казалось бы, уж тут дело беспроигрышное, однако дальше "что-то пошло не так". Чудесным образом все трое охранников были признаны невиновными и в итоге не понесли никакой ответственности. Судьи Галицкого районного суда Львова (Радченко, Фролова) были едины во мнении единодушны: мол, нет состава преступления, нет оснований не доверять… полиграфу, да и вообще – все как-то не так.

Например, суд не принял во внимание данные протокола и схемы ДТП, видеозаписи с регистраторов свидетелей трагедии, данные о местоположении и переговоры с телефонов. Кроме того, не принял в качестве доказательства видеозапись допроса Андрушко, но позволил следователям и прокурору предоставить протокол допроса, однако они этого не сделали. Интересным фактом было и то, что диски с важными для следствия данными не открывались и тоже не были учтены как доказательство.

По словам источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, были как "странные телодвижения стороны обвинения, так и удивительно лояльное отношение к телохранителям бизнесмена со стороны судей".

"Понимаете, это же несусветный бред – следствие доказало, что за рулем был явно не сотрудник охраны, но неправдивые показания всех троих уже почему-то не ложь", – говорит источник. По его мнению, без финансового "стимулирования" с подачи Дыминского на том или ином уровне такое просто не могло произойти.

Тем временем во Львовской областной прокуратуре из всех сил пытаются избежать общения с журналистами OBOZREVATEL. Вот уже несколько дней начальник отдела информационной политики Даниил Антощак не может найти время и выполнить обещание перезвонить, чтобы ответить на вопросы касательно ответственности охранников Дыминского за дачу ложных показаний и перспектив – в частности, кассации по делу Андрушко.

Суть в том, что 31 января 2022 года Верховный суд оставил без рассмотрения кассационную жалобу прокурора и определил срок для устранения выявленных недостатков. Однако успела ли прокуратура это сделать и подала ли новую жалобу – узнать оказалось проблематично. На звонки журналистов OBOZREVATEL Антощак просто перестал отвечать – потому мы отправили официальный информационный запрос.

Что касается непосредственно Дыминского, то по данным источников, некоторое время он провел в Швейцарии, а затем осел в Греции. Якобы именно в посольстве Украины в этой стране его допрашивали детективы Национального антикоррупционного бюро – однако по другому делу.

По утверждению источника OBOZREVATEL, Дыминскому удалось откупиться: "В этом нет ни малейших сомнений. Продажа его активов произошла не просто так", – утверждает наш собеседник.

С декабря 2017 года Петр Дыминский находится во всеукраинском розыске. А вот, чтобы узнать находится ли и в международном, журналисты OBOZREVATEL отправили запросы – не всю информацию можно увидеть в открытом доступе на сайте Интерпола.

А вот еще один "герой", который предположительно был за рулем в момент ДТП под Харьковом, сейчас также прячется в другой стране. Несмотря на призывы главы МВД Дениса Монастырского к Александру Ярославскому вернуться в Украину и ответить на вопросы, бизнесмен пока молчит.

Ситуация до боли напоминает историю с Дыминским, а вот чем закончится – зависит, как говорится, от политической воли. Сейчас очень важно показать не на словах, а на деле, что закон – один для всех.