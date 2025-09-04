На Киевщине водитель Mercedes столкнулась с 14-летним мотоциклистом: подросток погиб. Подробности ДТП и фото

В Белой Церкви Киевской области водитель Mercedes-Benz столкнулась с 14-летним мотоциклистом. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло в городе Белая Церковь на перекрестке улиц Таращанской –Павличенко.

Правоохранители предварительно установили, что 25-летняя водитель Mercedes-Benz Sprinter, поворачивая налево, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом Kawasaki под управлением 14-летнего парня. Несовершеннолетний двигался прямо во встречном направлении.

"К сожалению, в результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил травмы, несовместимые с жизнью", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ситуация с аварийностью

