Квартира в Киеве, авто и десятки участков земли: ГБР задержало экс-высокопоставленного чиновника ВСУ, который незаконно обогатился почти на 58 млн грн

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора и НАПК разоблачили на незаконном обогащении бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. В течение 2022-2023 годов этот чиновник приобрел необоснованные активы на сумму почти 58 млн гривен.

В частности, фигурант приобрел автомобиль, квартиру в Киеве, 53 земельных участка по всей территории Украины и другое имущество. Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Фигурантом дела оказался бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Командование сил логистики Вооруженных Сил Украины.

Кроме вышеперечисленного имущества, подчиненные подозреваемому чиновнику предприятия приобрели склад площадью 2000 м² и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

Подозреваемый в незаконном обогащении (по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины) был задержан. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее сообщается, что сотрудника Белгород-Днестровского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (Одесская область) будут судить за помощь уклонистам. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области правоохранители прекратили схему нелегального обогащения, которую проверили бывшая глава финансового учреждения вместе со знакомой. Фигуранткам удалось присвоить почти миллион гривен государственных средств. Им грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

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