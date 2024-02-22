В Одесской области разоблачили госслужащих Нацполиции в присвоении почти миллиона бюджетных средств: детали

В Одесской области бывшая начальница финансовой службы вместе со знакомой провернули незаконную махинацию. Правоохранители приостановили схему нелегального обогащения.

Об этом сообщают оперативники Одесского управления Департамента внутренней безопасности. Злоумышленницам грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Отмечается, что в начале 2020 года, будучи в должности начальницы финансовой службы полиции Одесщины, женщина решила увеличить свое состояние и предложила подчиненному проверить аферу.

Впоследствии, из-за дружеских отношений с начальницей, специалист отдела заняла должность заведующего одним из секторов финансового управления. В дальнейшем заведующая сектором на работе фактически не появлялась и функциональные обязанности не выполняла. В то же время ей безосновательно начислялась заработная плата и премии без фактического присутствия на рабочем месте.

В результате таких махинаций фигуранткам удалось присвоить почти миллион гривен государственных средств. Впоследствии, после выявления факта присвоения денег, в 2023 году, участницы преступной схемы были уволены из Нацполиции.

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу для оглашения сообщниц о подозрении по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины. Наказание, предусмотренное настоящей статьей, от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают людям якобы помощь в тяжелой ситуации или же сообщают о начислении им денежной помощи, которую те не оформляли. При этом в обоих случаях злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным жертв – например, банковской карточке – чтобы потом отобрать у них все деньги.

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