Кулеба о войсках РФ вблизи границ Украины: мы не хотим никого пугать, но должны сохранять бдительность

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Россия снова наращивает войска и технику на границе. Вероятно, она "стремится продвинуться дальше" в нашу страну.

Об этом Кулеба сказал в интервью ABC News. По его словам, власти Украины не хотят никого пугать, но должны сохранять бдительность.

"Мы очень обеспокоены, но послушайте – когда вы 7 лет живете рядом с Россией в вооруженном конфликте, вы как бы учитесь беспокоиться. Вы к этому привыкаете", – заявил глава МИД.

Он подчеркнул, что с такой инфраструктурой, расположенной вдоль нашей границы, России не потребуется много времени, чтобы прибегнуть к наступательным действиям, если она решит это сделать.

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"Наша цель и наша задача – сделать все возможное, чтобы помешать России сделать это", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины заявили о "специфических группировках" российских войск возле наших границ. В то же время о конкретных целях их сосредоточения пока у Владимира Зеленского ничего не могут сказать.

Ранее в сети появилось много роликов о перемещениях российских войск недалеко от границы с Украиной. Эти данные вызвали беспокойство у международных партнеров и в США, и в Европе. В то же время военная разведка Украины заверила, что дополнительной переброски войск не зафиксировано.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил обеспокоенность тем, что Россия может повторить свои действия 2014 года по захвату украинских территорий. Он подчеркнул, что пока нет ясности касательно намерений Москвы, но ее методики давно известны.