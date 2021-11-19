Кремль достигнет пика дестабилизации в Украине в январе: глава ГУР назвал основные 'болевые точки'

Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри и извне. Среди ее средств – антивакцинарное движение, миграционный кризис рядом с границей страны и маневрирования армии, которые могут достигнуть пика уже в январе.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Подробностями он поделился в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, украинская разведка полностью контролирует ситуацию. В настоящее время чиновник находится в США – для ускорения и улучшения уровня взаимодействия по этим вопросам с основными партнерами страны.

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"Закончил официальную встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, мнениями и они полностью совпадают: продолжается масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации внутри и извне", – отметил Буданов.

Дестабилизацию Украины изнутри он назвал главной целью Российской Федерации. И подчеркнул, что для этого Кремль использует много нарративов – начиная от движения антивакцинаторов и заканчивая недовольствами граждан по политическим и другим причинам.

"Миграционный кризис (ситуация с беженцами на границе Беларуси и Польши. – Ред.) также имеет целью взбудоражить общество. И масштабный энергетический кризис, который, по нашей оценке, все же надвигается. И экономический кризис", – перечислил начальник ГУР Минобороны.

Кроме того, на фоне всех этих событий происходят также масштабные маневрирования войск и техники РФ с накоплением сил на определенном удалении от государственной границы Украины.

"Это накопление будет продолжаться и выйдет на пик примерно в конце января", – выразил убеждение Буданов.

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