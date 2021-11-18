Суд во Львове избирает меру пресечения лидеру "антивакцинаторов" Стахиву. Фото и видео

В четверг, 18 ноября, во Львове избирают меру пресечения для "антивакцинатора" Остапа Стахива. Заседание проходит в Галицком районном суде.

Как сообщает в Telegram Varta1, под судом снова собрались как сторонники, так и противники Стахива. Из-за этого улицу Стороженко пришлось перекрыть (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Также на место стянули правоохранителей.

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Большинству украинцев Стахив стал известен именно после провокаций на тему вакцинации в разных городах Украины. А вот для львовян этот персонаж был известен своей неоднозначной репутацией еще задолго до того, пишет Zaxid.net.

Еще с юных лет он пытался стать выдающимся политиком, однако его амбиции далеко не продвинулись, поскольку не удалось стать ни мэром Львова, ни депутатом, ни даже локальным политиком.

Еще в 2014 году Стахив уже второй раз и снова безуспешно пытался пройти в Верховную Раду как самовыдвиженец. После этого он направил свои усилия на участие в уличных акциях. 2014 год был очень благоприятен для такого рода деятельности. Вместе с ОО "Идея нации", которую сам создал, он организовывал громкие акции протестов на разные темы, а также принял участие в захвате Львовской ОГА во время протестов 24 января.

Как отметило издание, несмотря на многочисленные попытки ворваться в большую политику Стахив никогда не был популярен, а в соцсетях о нем знали разве что родственники и несколько десятков единомышленников.

Однако все резко изменилось с приходом пандемии коронавируса в 2020 году. Зимой Стахив провел акции в поддержку фермеров. А уже весной ему придется забыть о земле, фермерах, застройщиках и взяться за развитие мощной сети "антивакцинаторов".

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября у Стахива провели обыски сотрудники СБУ. Кроме правоохранителей, возле дома "антивакцинатора" зафиксировали большую группу его сторонников.

Журналисты вели прямую трансляцию с места события. Во время работы на них набросились защитники Стахива и препятствовали видеосъемке. Также поклонники "антивакцинатора" скандировали "Брехуны!" и пытались доказать, что маски – это "на самом деле намордники".

В СБУ сообщили, что разоблачили деятельность антиукраинской сети, которая под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию. Предварительно, их действия координировали российские кураторы.

Стахиву и еще одному фигуранту производства, гражданину России, сообщили о подозрении по ст. 109 Уголовного кодекса. Если вина будет доказана, им грозит до 10 лет тюрьмы.

После обысков Стахив пожаловался на плохое самочувствие. В больнице, куда его доставили, сторонники противника вакцинации также вели себя агрессивно. Заседание суда по избранию меры пресечения было перенесено именно из-за плохого самочувствия фигуранта расследования.