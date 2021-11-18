Хотели увидеть Львов: в Украину из Беларуси пытались попасть 15 иностранных 'туристов'. Видео

Группа иностранцев пыталась попасть в Украине из Беларуси. 15 человек ехали на рейсовом автобусе из Минска через пункт пропуска в Черниговской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины. Они заявили, что хотят пересечь границу в целях туризма, их якобы интересовал Львов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пограничники выяснили, что иностранцы, в числе которых были четверо подростков, несколько недель назад прилетели в Минск и сразу же направились в Гродненскую область. При себе у них были паспорта, выданные практический в один день – в октябре.

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Отмечается, что туристический маршрут не убедил сотрудников ГПСУ в цели поездки, и они решили не пускать иностранцев в Украину.

На границе между Беларусью и Польшей сейчас находится несколько тысяч мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС. В то же время было обнародовано множество свидетельств, что их свозят туда белорусские силовики. Детальнее о том, что происходит сейчас на границе, читайте в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилось видео с мигрантами якобы в Чернобыльской зоне, которое оказалось фейковым.