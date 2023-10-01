Конфликт военных с полицией на блокпосту в Харькове: в подразделении 'Кракен' объяснили, что произошло

Недавний инцидент на харьковском блокпосту, где два десятка бойцов с шевронами подразделения "Кракен" с автоматами устроили разборки с дежурными сотрудниками Нацполиции и военными, получил продолжение. Как оказалось, конфликт был спровоцирован действиями сотрудников правоохранительных органов, которые на протяжении всей линии установки пропускных пунктов предвзято относились именно к "кракеновским" автомобилям.

Об этом рассказали представители подразделения "Кракен" на их Telegram-канале. Судя по интонациям, считываемым с текста, они целиком убеждены в своей правоте и не находят причин для раскаяния.

"ВСП и мус*ра получили приказ от своего начальства останавливать конкретно машины "Кракена", воинской части 0458. Почему они получили такое указание – известно только им самим. Останавливали и держали машины, пока не получали подтверждения от своего штаба, что можно пропускать. Ребята, заеб****е после полигона, останавливались на всех блокпостах, называли пароль и показывали военные билеты, но все равно были вынуждены ждать по полчаса, пока штабы разберутся между собой", – указано в сообщении.

Видео дня

Затем бойцы пояснили, что правоохранители просто исчерпали их меру терпения. Якобы они постояли пару часов на одном блокпосту, постояли столько же на втором, а на третий вызвали своих побратимов из Харькова.

"Полиция получила приказ по какой-то причине без каких-либо законных обоснований останавливать машины "Кракена", в день снятия видео именно этих ребят остановили третий раз, и ребята культурно разъяснили, почему так делать не следует", – резюмировали в "Кракене".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 сентября к блокпосту в Харькове подъехали четыре автомобиля, из которых вышло около 20 человек; направив огнестрельное оружие в сторону дежуривших на нем полицейских и военных, они заставили их лечь лицом на землю и отняли табельное оружие.

На вооруженных людях заметили шевроны подразделения Минобороны "Кракен".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!